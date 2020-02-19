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登山客迷路求救 汐止警入山救援成功

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
登山客到汐止姜子寮山區爬山受困，所幸汐止員警經1個多小時努力下，終找到意識清晰的潘姓男子等人，結束一場驚魂記。 圖／觀天下有線電視提供
登山客到汐止姜子寮山區爬山受困，所幸汐止員警經1個多小時努力下，終找到意識清晰的潘姓男子等人，結束一場驚魂記。 圖／觀天下有線電視提供

汐止警分局日前接獲報案，一名潘姓男子與兩名友人在姜子寮山區爬山，因天色昏暗加上對路況不熟悉而受困，情況相當危急。汐止員警先透過電話與潘男取得聯繫，並得知大概行走方向，經1個多小時努力下，終找到意識清晰的潘姓男子等人，結束一場驚魂記。

汐止警分局表示，接獲通報後不敢大意，因當時天色已昏暗，對一般未受過訓練的人來說，在山區過夜恐有一定的危險性，警、消人員當下研判若不即時找到潘男及同行的兩名友人恐發生危險，因此立即由警、消人員組成臨時搜救隊伍上山尋人。

因姜子寮山區地勢廣大，員警先透過電話與潘男取得聯繫並得知大概行走方向及研判目前可能受困地點，眾人便朝該方向出發尋找，歷經1個多小時的努力下，最終搜救隊伍在姜子寮山區內找到潘姓男子一行人，現場發現時潘男及同行的兩名友人均無大礙，意識清晰，只受到些許驚嚇，隨後潘男及兩名友人也在警、消人員的協助下順利下山，結束這場驚魂。

經了解潘男是當日下午15時許，心血來潮與兩名友人相約前往姜子寮山區健行，因對山區路況不熟悉而迷路，所幸潘男身上有攜帶手機，並透過手機求援，搜救隊伍才能在最短時間內尋找到潘男及其友人，不然後果不堪設想!

汐止警分局也呼籲愛好從事登山活動的朋友們，對於嚴峻的高山地形與多變的氣候環境，從事登山活動前應做足充分的規畫與準備，並衡量自身體能狀態，同行山友亦要隨時注意勿脫隊走失，並注意氣候，山區天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降或陰雨綿綿，避免發生意外。

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