雙溪中正社區共餐開動 地方防疫不馬虎

雙溪區牡丹里中正社區今(19)日舉辦過年後第一次共餐，因為武漢肺炎流行，防疫不馬虎，不但有守望相助隊協助老人家做雙手消毒與量額溫，也稀釋酒精及次氯酸做環境清潔，現場也有衛生所施打流感疫苗，希望長輩們前來相聚聊天吃飯，歡樂且健康安全。

牡丹里民們走路或搭公車來到雙溪區中正市民活動中心，來到路口便有里內守望相助隊，協助指揮交通，大家快一個月不見，都很高興這次年後再度開辦共餐。

中正社區發展協會理事長連福田表示，因為是接近上百人的辦桌共餐，防疫工作不可少，量額溫與酒精消毒，長輩們都得養成習慣，才能進入活動中心，大家唱著歌，放鬆享用里內的銀髮樂活設備。

牡丹里長連隆盛表示，肺炎疫情在鄉下似乎沒這麼需要恐慌，希望推廣平時勤洗手，在好山好水間也能運動增強抵抗力，大家吃的共餐美食，都是在地新鮮生產，藉共餐凝聚居民感情，大家共同推廣防疫，期望平安度過疫情。