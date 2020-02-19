迎接櫻花季 三芝公所邀專家預估花況佳

三芝區櫻花季下個月將開跑，為要更精確得知不同品種櫻花的現況與未來盛開的花期，三芝區公所今(19)日邀市府綠美化管理處及農委會桃園改良場專家，來看三生步道櫻花樹與花苞的狀態，好消息是現在氣候冷暖適中，花況應該很好，來三芝賞花是不錯選擇。

三生步道的櫻花品種，有吉野櫻、八重櫻以及富士櫻，目前可以見到桃紅色、花朵嬌小的八重櫻正在開花中，沿著溪畔綻放吸引遊客搶先一睹風采，不過最令人期待的還是跨橋頭的兩棵吉野櫻，每年都吸引遊客排隊，就是為了要在橋上取景，拍到三生步道的這兩株櫻花王。

農委會桃園改良場吳安娜說，整體來看三生步道的櫻花樹被公所照顧得很好，健康也都還不錯，不過吉野櫻本來就開的晚，但好消息是現在氣候冷暖適中，在八重櫻以及富士櫻接力綻放後，預計三月中下旬就有機會看見吉野櫻盛開。

三芝區公所農經課翁梨娟表示，三生步道以多種櫻花夾道而生著名，沿著大坑溪畔漫步，可以欣賞粉色花開與溪水涔涔交織的美景，而現在氣候冷得剛剛好，正好是喚起花苞綻開的契機，即將來臨的228連續假期，到三生步道賞花將會是個不錯的旅遊規劃。