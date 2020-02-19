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海砂屋陽台崩塌 住戶盼能都更
新莊大富翁社區出現海砂屋狀況且欲進行都更10餘年，但部分住戶不同意導致無法進行，2周前社區更出現陽台倒塌狀況，新北市議員陳明義今天進行會勘；新北市府指出，初步認定有危險性，若達危樓可拆除，目前有建商願合作，但要討論。
大富翁社區位於新莊天泉二街，社區內分為3區，部分區域已取得海砂屋鑑定，不過社區內住戶並未完成整合，有一樓住戶認為屋況不嚴重，也有部分住戶因為沒有能力搬遷並在外租屋，但多數的住戶盼能儘速進行都更。
陳明義說，2周前社區有住戶的陽台突然掉下來，進入屋內也看到地板都垮下來，海砂屋非常嚴重，已經是危樓狀況，曾請來技師鑑定目測是危樓，今天再度會勘請來公部門、技師一起來鑑定，初步認定也是危樓。
陳明義表示，社區目前有9成住戶同意都更，但少數幾戶認為不危險，其實有些樓層已垮掉，希望藉由判定為危樓，就能強制搬遷，而搬遷後針對沒有能力負擔房租的住戶，能由政府代墊，等有都更實施者願意執行後，再把費用歸還給政府。
新北市府指出，今天技師前往，目測初步分類是有危險性，若達到危險標準就要停用拆除，審查結果需要2到3個月時間，目前也有建商願意與社區合作更新，但雙方仍需要再討論，初步意願度蠻高的，還須看雙方討論的條件。
新北市府也說，政府補助有法律的根據，對於弱勢團體有相關條件，但一般有屋的住戶資格比較不符合，重建過程住戶與建商本來就會談論到租金，但要等到都更程序才會討論，當務之急是盡快進行程序，整合達到共識就可以進行。
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