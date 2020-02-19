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影／偏鄉居家檢疫恐成防疫破口？侯友宜：量很大地方要補位

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
侯友宜說，現在通知新北市的居家檢疫，一天就有500人，量很大，中央很忙，沒做到位的大家一起幫忙補位，不要埋怨。記者吳淑君／攝影
侯友宜說，現在通知新北市的居家檢疫，一天就有500人，量很大，中央很忙，沒做到位的大家一起幫忙補位，不要埋怨。記者吳淑君／攝影

新北市長侯友宜今天下午到貢寮區和里長座談，有里長抱怨有人從大陸回來，境管局要求里民居家檢疫14天，卻沒通知地方，偏鄉叫不到外賣，里民吃都成問題，他和區公所送泡麵主動關懷，後來出關檢疫沒事，大家才鬆了口氣，他氣罵，我們國家在幹什麼？

福連里里長吳文益說，他里內有人2月6日從深圳飛回來，境管局開了居家檢疫通知單，境管局應該馬上通報轄區派出所，或是里長，而不是問里民能不能叫外賣？里民表示住很偏鄉沒有外賣，結果對方叫里民去找公所，整個都亂掉了。

吳文益說，他想辦法送吃的去給在家檢疫的里民，區公所課長買泡麵支援他，仁里里里長吳勝福里內也有從大陸回來的，也沒有人知道，還好檢查都是陰性很安全，如果檢出來是陽性，那就完蛋了，他今天無法來開會了。

新北市長侯友宜說，新冠肺炎防疫，是他皮要繃很緊，不是里長啦，他聽到吳文益一說他也嚇一大跳，問了區長和民政局長，怎麼那麼剛好名單內沒有，這是防疫漏洞，這絕對不可以，為何名單會有疏漏？這絕對不可以，侯連續講了兩次。

侯友宜說，現在通知新北市的居家檢疫，一天就有500人，新北有4316人，他要謝謝里長和區公所課長，去送泡麵還去主動關懷，中央很忙，沒做到位的大家一起幫忙補位，不要埋怨，他替中央向里長感謝，把這個漏洞補起來。

疫情剛開始時中央下來資料有錯漏，難免啦，他已反映過一次了，現在居家檢疫的網越灑越大，他會再向中央反映此事。

福連里里長吳文益說，他里內有人2月6日從深圳飛回來，境管局開了居家檢疫通知單，卻沒馬上通知地方，還好檢查都是陰性，他今天才能來開會。記者吳淑君／攝影
福連里里長吳文益說，他里內有人2月6日從深圳飛回來，境管局開了居家檢疫通知單，卻沒馬上通知地方，還好檢查都是陰性，他今天才能來開會。記者吳淑君／攝影

居家檢疫 侯友宜 新冠肺炎
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