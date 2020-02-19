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北市防疫小黃採「包車制」 黃珊珊：鼓勵通訊診療

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

新冠肺炎疫情襲台，北市府擬成立「防疫計程車隊」，最快本周上線。北市府今下午召開防疫小組會議，會中也針對防疫計程車隊招募條件進行討論，初步暫定將以「包車」的方式因應。北市府副市長黃珊珊表示，由於中央有新的規定，也就是居家隔離者、居家檢疫者若有就醫需求，不得自行前往就醫，但因為過去都是由家人送醫，所以會先向中央釐清「不得自行就醫」的意思，以及確認是否可以由防疫計程車對送醫，一但確認後，再來討論車隊的運作方式。

黃珊珊表示，中央注意到居家隔離者、居家檢疫者的就醫需求，因此規定如果有就醫需求，由衛生局、119評估，如果真的有就醫需求，可以透過救護車就醫；但若是一般病症，以通訊診療為主，這樣子就沒有去醫院的必要。

北市府衛生局長黃世傑表示，中央的新規定是「不得自行前往」，因為過去都是由家人帶著去，如果變成我們要帶他去就醫，又無法用救護車，這就變得很奇怪，所以要先釐清中央的規定，再來考慮防疫計程車隊是不是有需求。

黃珊珊說，初步討論事可能會採取包車的方式，也就是固定幾輛車不要再載別人，而是為了防疫需求訂下來的車子，但細節會先和中央問清楚後，再來研議。

對於包車方式，黃珊珊表示，細節都還在討論中，如果真的是用包車，等於車隊是由北市府所用，我們會負擔營業損失，但要先釐清到底可不可以用車隊載送至醫院。

黃珊珊說，目前每周自行就醫的需求，最多大概是9人次，最少大概是2人次，需求量不是很大，因為有緊急症狀者，就是送救護車了。

黃世傑強調，原則上鼓勵通訊診療，也就是不必到醫院，改以電話、視訊、LINE通訊診療。

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