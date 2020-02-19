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活化新店防汛道路 公有地改建成停車場及人行步道

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工前，環境凌亂不堪。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工前，環境凌亂不堪。圖／新北市工務局提供

為活化並加以利用閒置或遭私人占用的公有土地，新北市政府積極推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，新北市養工處近日清整新店區忠孝大鵬防汛道路，打造煥然一新的都市景象。

新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路，附近路段路寬約4公尺，人車爭道情況嚴重，且因公有土地未能有效利用，造成民眾私自違停、堆置雜物，造成該處景觀凌亂。

為保證民眾通行安全及活化閒置公有土地，養工處與新店區公所、經濟部水利署第十河川局及財政部國有採產署等單位合作。

由養工處負責將道路周邊的占用物及路障排除，並進行硬體改善工程，不僅闢建人行步道及增設機車停車格，也改善行人及車輛通行安全，更將雜亂環境清理出一條整潔的景觀線。

養工出指出，此工程規模雖不到，但涉及不同中央機關經管的國有土地，因此須花時間不斷協調及傾聽地方民意。

另外，設計及施工時，考量到人本環境設計規畫、排水系統正常運作等因素，對於道路鋪面橫向、縱向的坡度及品質要求更加細緻，此案日前已完工並開放使用。

新北市工務局表示，「新北美樂地2.0」專案，是以「使用代替管理，進行活化使用」的核心原則及政府公權力為基礎。

透過與各機關合作，將閒置或遭占用的公有土地活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等公用設施，未來也將不斷活化公有地，造福新北市民。

新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工前，環境凌亂不堪。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工前，環境凌亂不堪。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工後，打造出整齊景觀線。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工後，打造出整齊景觀線。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工後，打造出整齊景觀線。圖／新北市工務局提供
新店區中正路680巷33弄與忠孝大鵬防汛道路改善施工後，打造出整齊景觀線。圖／新北市工務局提供

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