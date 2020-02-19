憂社區零星感染疫情擴大 北市府：準備充分

台灣日前出現武漢肺炎社區內零星感染個案，台中一家公司通知員工自主隔離，加上開學在即，各界擔憂疫情擴大，台北市副市長黃珊珊表示，已進行兵推，台北市準備充分。

萬一台北市爆發社區感染，台北市聯合醫院和平婦幼院區將為第一線專責醫院，台大、北醫、北榮、萬芳醫院等為傳染病應變醫院。

黃珊珊今天告訴中央社記者，台北市14日已針對社區感染狀況進行模擬演練，大約2小時，分為災前準備、災中應對與災後復原等情形，災前準備包括物資、人員訓練等SOP，現在已在進行。

災中應對則以社區爆發感染進行，黃珊珊說，和平婦幼院區是專責醫院，所有人員自SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發以來不斷進行演練，市長柯文哲上任後更花上千萬整頓和平婦幼院區負壓隔離病房，提升台北市面臨高傳染病的救治與應變能力。

她說，醫院彼此間的人力調派也訂有一份SOP，透過此次進行操兵，強調台北市平時素有訓練，面對防疫，準備相當充分。

黃珊珊說，災後復原則以振興產業、安撫人心為優先。