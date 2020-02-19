配合設備更換 高市21日停水逾9萬戶

台水公司七區管理處拷潭廠配合台電公司辦理「刀片型開關更換工程」，高雄市鳳山區等逾9萬戶21日8時到晚上10時停水14小時，另減壓供水地區受影響約逾11萬戶，請民眾提早備水。

正值防疫期間，衛生單位提醒民眾多洗手卻又面臨停水，包括學校或機關都可能有用水不足的問題，七區管理處副處長邱憲龍表示，如果有家戶需要緊急用水可以撥打免付費客服電話1910、台水服務所等聯繫供水服務。水公司並呼籲民眾提早貯水備用，提醒停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警。

台水七區管理處公告配合台電工程暫停供水，停水時間自21日上午8時至晚間10時，計14小時。台水指出，如果家戶急需用水可以透過里長或聯繫台水，台水將提供送水服務。

台水停水區域共計9萬603戶，含鳳山區的鳳東里、和興里、協和里、老爺里等56里。

小港地區含大坪里、坪頂里、高松里、松山里、順苓里等21里。

大寮地區含三隆里、大寮里、內坑里、拷潭里、昭明里、新厝里、會社里、會結里、義仁里、過溪里、潮寮里等。

林園區含中厝里、王公里、林內里、林家里、廣應里、潭頭里、龔厝里等。

至於水壓降低地區影響戶數11萬502戶，包括鳳山區的海光里、文福里、中正里等17里；林園區的中汕里、中芸里、中門里、五福里等17里，另外還有大發工業區等。