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為西藏自由而騎活動 跨黨派台北市議員相挺

中央社 / 台北19日電

今年是西藏抗暴61週年，包含民進黨、社民黨、時力等跨黨派台北市議員今天共同出席「為西藏自由而騎」活動，呼籲北市府應協助西藏台灣人權連線等民團舉辦的西藏抗暴日活動。

西藏台灣人權連線上午在台北市議會大門外召開記者會，包含民主進步黨北市議員吳沛憶、社會民主黨議員苗博雅、時代力量議員黃郁芬、無黨籍議員林亮君及邱威傑、香港邊城青年代表等人皆出席響應。

吳沛憶表示，去年6月曾提案建議北市府在西藏路舉辦西藏抗暴日紀念活動，議會已二讀通過，但北市府至今仍未提出具體規劃，呼籲市府應站在人權立場思考。此外，武漢肺炎疫情嚴峻，相關報導也凸顯中國黑箱專制治理問題。

苗博雅說，新一屆立委進入立法院後成立西藏人權連線，僅民進黨、台灣基進黨、時力的立委加入，國民黨、民眾黨仍未對西藏人權議題進行回應，也發現許多過去不太關心人權運動的政治人物，因武漢肺炎疫情議題，忽然變成人權公約專家，並對外呼籲政府尊重人權，希望這些政治人物以同樣態度，面對西藏人權議題。

黃郁芬指出，台灣民眾長期生活在自由民主社會，應盡力協助被獨裁政權壓迫且離開家園的西藏人。

主辦單位提及，今天是第2次「2020為西藏自由而騎」，後續也規劃一系列活動，內容可上「西藏台灣人權連線」臉書專頁查詢。

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