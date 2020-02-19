新北老舊市長官邸翻身 將成2棟住商大樓

新北長期財政狀況不佳，新北財政局長李泰興今指出，必須開源節流並活化閒置空間，其中位於板橋府中的市長官邸將進行都市更新，開發完成後能分回15億房產，另外新莊中港大排願景館，將改造成為微型運動中心，讓低利用空間轉型再利用。

新北的市長官邸位於板橋文化路上，但屋齡老舊前幾任首長並未入住，侯友宜說，：市長官邸其實已經50幾年，非常的老舊而且很難修復，應趕快進行都更，如果能跟隔壁的左右鄰居大家一起來，就能創造更多的利多。

侯友宜說，市長官邸帶頭起作用，也可以讓公私合作，以及閒置的空間能夠活化帶動更多的財源，這是一個好的方向。所以希望不是只有公部門，民間的都市更新也大家一起來做。

李泰興說，市長官邸基地面積有430坪，原是低矮的平面住宅，開發後會成為2棟的住宅及商業大樓，透過都更原來土地價值為6億，開發後可以分回15億房產，3月進行評估，4月啟動招商，希望2021年開工，2024年12月完工。

此外，位於新莊的中港大排願景館，過去也常被詬病為蚊子館，新北也決定活化空間，由體育處進行媒合成為健身中心，體育處長洪玉玲說，預計3月終將完工啟用，屆時會提供民眾團課為主的運動課程，收費比照運動中心。

洪玉玲表示，健身中心將位於願景館2樓，團課教室有整片落地窗，可享有高檔的運動環境，且臨近新北產業園區捷運站，交通非常便利。