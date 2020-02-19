東方工商吹熄燈號 成北市第3所停招高中職

台北市教育局證實，私立東方高級工商職業學校將於109學年度停招，但會保障保障學生就讀至畢業。這也是繼私立中興高中、私立立人高中後，台北市第3所停招的高中職。

教育局表示，東方工商董事會去年開會決議109學年度停招，並向教育局通報。

根據東方工商官網介紹，東方工商由已故校長陸自衡於民國10年在中國南京創校，38年時搬遷至台，44年在信義路4段成立普通科東方中學，同年成立夜間部；71年改制為東方工商，88年開辦綜合高中課程。

私立中興高中因財務狀況不佳，106年被教育局處分停止招生；私立立人高中則於107年申請停止招生。