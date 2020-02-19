新冠肺炎影響稅收 侯友宜：短收十幾億元

新冠肺炎疫情持續蔓延，嚴重衝擊民眾生活，就連市府財政也受到影響，新北市長侯友宜今指出，新北目前進入大建設時代，但今年碰上新冠肺炎，稅收一定會短收幾十億元，還要有紓困專案、減稅，各局處要盤點資源，並作彈性應變。

新北財政局長李泰興說，新北過去幾年歲入歲出差短，在2014年高達119億元，2018、2019年則控制在35、39億元，不過能入不敷出，未來仍需開源節流控制差短。

李泰興表示，新北改制後中央並未修正財政收支劃分法，導致新北財源長期不足，未來面臨的挑戰包括軌道建設近3年平均要編150億元以上，因應老年人口增加，社福支出也從2018年的230億元，預計到2022年會成長到310億元。

侯友宜說，中央對六都的財力分配，新北市永遠最低，今年又遇上新冠肺炎，稅收一定會短少，各局處今年要盤點資源，有些可以緩一緩，必須要共體時艱，打仗就是要勒緊肚子，帶動經濟發展時，面對困境有要有彈性應變。

至於稅收短收多少，侯友宜表示，新冠肺炎讓百業受到衝擊，新北提供很多的紓困專案，現階段先把防疫工作做好，疫情還沒結束無法評估，相信中央、地方都會受到影響，大家必須思考解決方式，

侯友宜也說，新北還有幾個大建設包括美術館、運動中心，很多場館在蓋之前，要評估蓋出來意義何在，能不能充分利用，建設高峰期要想辦法到底能負擔多少，也必須思考引進民間資源，這是非常重要的策略與方向。