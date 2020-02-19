台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

台北農產運銷公司發出徵才公告，招募人力包含法務暨公關、企畫人員、研發人員各1名，共3個職缺，月薪上看4萬7500元到5萬1910元不等；即日起到26日（以郵戳為憑）以掛號郵寄應徵書面資料到台北市中山區民族東路336號5樓（北農公司管理部歐小姐收），即可報名。

北農3職缺徵才，其中法務暨公關需負責辦理新聞發布及公共關係聯繫業務，還有協辦各項合約、商業契約等法律事務；薪資待遇，大學畢業薪本俸約3萬4000到4萬3000元；碩士學位者3萬8500到4萬7500元，兩年相關工作經驗者更上看5萬1910元。

企畫人員負責辦理企畫文案撰寫、文宣創意規畫、行銷策略推廣、安排與接待國內外參訪團體活動、規畫製作各類宣傳影片、各項公關活動現場報導及新聞稿發布；薪資待遇大學畢業上看4萬3000元，碩士學位則上看4萬7500元。

研發人員則負責研擬果菜分級包裝及規格訂定，協助彙整與調查農業冷鏈物流資料，其他還有專業研究、規畫等業務；月薪部分，大學畢業也上看4萬3000元，碩士則上看5萬1910元。

北農表示，甄試方式為測驗占40%、評審小組面試成績占60%擇優錄取，並先試用40天，試用期滿考核合格才正式僱用；應徵者準備準備簡歷、附二吋照片2張、自傳、公立或教學醫院體檢表（正本），畢業證書、身分證、英檢相關證明，掛號郵寄資料到北農公司；相關問題可電洽（02）25162519轉5850。