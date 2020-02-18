豐珠國中辦「我罩你」 布口罩送國小生

高國中小學生即將開學，為讓每位貢寮區的小學生有足夠的口罩配戴來防疫，豐珠國中今(18)日與各校志工與社區一同舉辦「2020我罩你」活動，大家進行分工，從裁布、量尺做摺線、燙熨，到裁縫機、手工針線縫合，製作布口罩，要解決學生們口罩缺乏的問題。

口罩布套，就是可以用來將可抵抗病毒的醫療用口罩放入，用布套阻隔口水、灰塵用髒醫療口罩，透過換洗，達到口罩重複利用的效果，今天豐珠中學舉辦活動，希望將口罩布套推廣至貢寮區各國小，解決口罩不夠天天更換的問題。

豐珠國中校長陳紅蓮表示，很感謝兆鴻生技董事長徐登賢贊助材料及活動經費，還有感謝今天貴賓們都立馬來幫忙，製作口罩布套並不容易，首先需要先裁布，並量好公分數做摺線，師生、志工們再用大頭針固定，交由裁縫機或手工來縫合，包括區長施玉祥、議員林裔綺服務處主任黃朝銘及各校校長主任都親自縫製，大家發揮愛心，落實防疫也關心孩童們的健康。

貢寮區長施玉祥表示，這次的口罩將提供貢寮區和美、澳底、貢寮、福隆、福連，以及瑞芳區的瑞芳國小弱勢生做使用，下週二就要開學了，希望家長們也能準備好防疫措施，了解口罩布套的使用方式，保障孩子們上學的健康安全。