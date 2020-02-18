淡水自主防災社區 新興里學習自救技能
淡水區新興里舉辦自主防災社區推動計畫，邀請到淡水消防分隊到里活動中心進行心肺復甦術等急救教學，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。
里長吳錦泉指出，這次包括有地震講習、防火、颱風土石流等台灣常見的災害講習，另外還有教導如何使用AED，在公眾場所就可以看的到的急救利器，而居民更親自來學習操作，並且使用滅火器。
淡水區長巫宗仁表示，這次的自主防災課程持續三天，內容相當多元，而在災害發生時，自救比例佔了七成，因此更希望將民眾自身的急救技能，藉由防災社區的課程，來進行提升，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。
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