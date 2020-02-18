雙溪防汛平台移種大樹 吸引民眾停車欣賞

雙溪區台二丙公路上，坤溪橋邊的防汛平台，在市府打造下有個適合賞河景的瞭望台，最近因國立歷史博物館進行工程，館內的幾棵大樹移植在防汛平台，樹木達11公尺超過三層樓高，馬路邊便可看到相當壯觀，有往來遊客停下車欣賞。

雙溪區台二丙線魚行路段，因截彎取直，駕駛時能感受到雙溪河在右側左側交互繞行的美景，而位在坤溪橋旁，有片防汛平台，在這個月初移植了來自國立歷史博物館的大樹，相當壯觀。

走上觀景台，可見雙溪河之清澈，河岸經常可見水鳥及老鷹，望向剛移植、目前還用竹竿支撐的新樹，共有楓香樹十棵，台灣櫸木、櫻花樹各兩棵，因為剛移植，目前還未長出新葉，但是因為樹齡都不小，存活機率會蠻高的，高聳的台灣櫸木，就位在馬路邊停車空間旁，常吸引外地遊客欣賞休憩。

公所農經課長史哲鳴表示，防汛平台除了新樹，還有先前市府種植的一排樹林，走在茂盛的樹葉隧道散步很是浪漫，靠近馬路邊還有公廁可使用，歡迎民眾有空不妨前來走走，欣賞雙溪自然之美。