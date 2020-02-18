萬里瑪鋉溪護岸完工 農作物不再流失

萬里區崁腳里瑪鋉溪上游沒有護岸，每逢大雨農田就會被大水沖刷流失，經崁腳里長郭清標向市議員廖先翔爭取協助下，將護岸施作鞏固近兩百公尺，工程分兩期施作，目前已完工，市議員廖先翔也來關心成果。

市議員廖先翔指出，護岸施作之前當地的農作都相當沒有保障，一遇到大雨，溪水湍急將農田沖刷、流失，農作物就跟著被沖刷的農田流進溪流之中，農民苦不堪言，現在護岸施作完成，農民耕作更安心，也可以見到，護岸做好之後，農民都種下作物，現在長得又大又鮮綠，不用擔心流失問題。

崁腳里長郭清標說，沿著溪岸大約兩百公尺旁的田地，總面積大約有一甲地，溪水經常性的沖刷讓土地流失、農民對於土地利用耕種興趣缺缺，現在就連最靠近溪畔的田地都整好地，做好耕種的準備，除了感謝市議員大力協助爭取護岸施作，也感謝農會理事長在工程期間協調機具路過農地的土地使用，才讓護岸工程順利完工，還給農民安心的農作環境。