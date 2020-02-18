鄰長協助推動市政 金山公所頒發感謝狀

里鄰長是為民服務第一線人員，金山區公所定期舉辦里鄰長座談會，與里鄰長建立良好的溝通橋樑，在本次會議中，除頒發感謝狀外，也播放剛剛出爐的區政影片，讓里鄰長看到平日協助市政的成果，感受城市改變、進步的力量。

金山區長陳國欽說，這次的座談會要展現過去的成果，透過區政影片也訴說著未來展望，此外，也針對區內近期的施政向里鄰長做簡報，期待透過座談聽聽里鄰長的意見，也趁著座談會告知鄰長他們身為鄰長權利與義務，最後頒發感謝狀，謝謝鄰長一直以來默默的站在第一線為民服務。

每次座談會中，每二十鄰中就會挑選一位鄰長接受表揚，區長說，鄰長是默默為民服務、與民眾面對面的第一線，有相當多的民意都仰賴鄰長反映，不僅如此，更是相當感謝鄰長們對於市政的支持與協助，成為金山進步的後盾與力量。