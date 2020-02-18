蘆洲鴨母港抽水站新設越堤樓梯 進出公園不用橫越馬路
新北市政府為提升市民進入河濱公園的便利性，積極找尋合適地點增設越堤設施，以提供市區及停車民眾良好進出河濱公園的動線，日前已開放蘆洲鴨母港抽水站旁的越堤樓梯供民眾通行，增加當地通行便利。
蘆洲河濱公園擁有微風運河、棒球場、籃球場、排球場、網球場、寵物公園及戶外健身場等多元設施，因使用率高，市區提防周遭也設置多座停車場及越堤設施供民眾使用。
而鴨母港抽水站原有的越堤堤頂動線，因抽水站周邊堤防型式改變造成堤頂通行路線中斷，停車民眾若想前往河濱公園，須橫越馬路至蘆堤一號橋再銜接堤頂步道，通行動線不佳。
經評估、協調堤內停車場管理單位調整行車動線，選擇鴨母港抽水站旁停車場內的角落，設置一座跨堤階梯通往堤頂，藉此完整串連市區民眾及停車場出入河濱的動線。
新北市水利局表示，鴨母港越堤樓梯日前已開放使用，民眾可由鴨母港抽水站旁環堤大道及永安南路二段交叉口停車場旁新建樓梯前往堤頂步道，再藉由越堤設施進入河濱公園。
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