蘆洲鴨母港抽水站新設越堤樓梯 進出公園不用橫越馬路

新北市政府為提升市民進入河濱公園的便利性，積極找尋合適地點增設越堤設施，以提供市區及停車民眾良好進出河濱公園的動線，日前已開放蘆洲鴨母港抽水站旁的越堤樓梯供民眾通行，增加當地通行便利。

蘆洲河濱公園擁有微風運河、棒球場、籃球場、排球場、網球場、寵物公園及戶外健身場等多元設施，因使用率高，市區提防周遭也設置多座停車場及越堤設施供民眾使用。

而鴨母港抽水站原有的越堤堤頂動線，因抽水站周邊堤防型式改變造成堤頂通行路線中斷，停車民眾若想前往河濱公園，須橫越馬路至蘆堤一號橋再銜接堤頂步道，通行動線不佳。

經評估、協調堤內停車場管理單位調整行車動線，選擇鴨母港抽水站旁停車場內的角落，設置一座跨堤階梯通往堤頂，藉此完整串連市區民眾及停車場出入河濱的動線。