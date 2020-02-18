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防疫！北市公有停車場月票不排隊 改全面線上登記抽籤

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，北市停車管理工程處為避免部分停車場排隊購買月票人潮聚集可能增加群聚感染風險，今天宣布本月起，66處公有停車場月票販售，改採全面線上登記及抽籤。圖／停管處提供
新冠肺炎疫情延燒，北市停車管理工程處為避免部分停車場排隊購買月票人潮聚集可能增加群聚感染風險，今天宣布本月起，66處公有停車場月票販售，改採全面線上登記及抽籤。圖／停管處提供

新冠肺炎疫情延燒，各單位防疫紛紛祭出新措施，北市停車管理工程處為避免部分停車場排隊購買月票人潮聚集又要久候，可能增加群聚感染風險，今天宣布本月起，66處公有停車場月票販售，改採全面線上登記及抽籤。

北市從前年起陸續推動停車場月票線上登記及抽籤，去年底公有停車場全面導入月票線上登記及抽籤制度，提供給不便現場排隊的民眾使用，可線上登記車位數占比都有20%以上，有的視地方居民需求甚至達8成。

停管處營運科長羅至浩表示，考量防疫期間，現場排隊人潮過多可能增加群聚感染風險，加上不少停車場都是地下室，空氣比較不流通，影響現場民眾健康，因此本月決定66處公有停車場販售月票，取消一般民眾現場排隊方式，改為全面線上登記及抽籤，而自行駕車的身心障礙者維持每月23及24日可到停車場優先購買的福利則不變。

羅至浩說，一般月票線上登記日期原為售票當月10日早上7時起到20日午夜24時，因應新政策調整為售票當月10日早上7時起到25日下午2時止；抽籤日期則由售票當月21日早上11時調整為25日下午3時，繳款期限則由售票當月24日午夜24時調整為28日午夜24時止。

月票線上登記網址，民眾有相關購票作業問題，也可電洽停管處或到停管處所轄的售票停車場，由管理室現場人員協助相關事宜。

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