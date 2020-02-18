白牌車司機外甥女婿同事60人居家隔離 衛生局籲勿慌

中部一家公司因有員工確診新冠肺炎而公告停工，60名員工均依規定在家「居家隔離」到3月1日。管轄的縣市衛生局今呼籲市民勿驚慌，居家隔離者也應確實掌握好隔離時應有的界線，才能共同做好防疫工作。

衛生局指出，居家隔離最重要的是一定要留在家裡或住宿地點，不能外出；每天要量體溫並記錄身體狀況；自己和家人都要勤洗手，不要摸眼口鼻，而且最好有獨立的房間，並避免與家人1公尺以內的接觸；不應該同桌吃飯、擁抱、親吻和性行為。

若是不得已有共用家具或衛浴設備，應每日3次以漂白水消毒，而且絕不可搭乘大眾運輸。

衛生局人員說，他們會每天主動監測2次；如有疑似症狀，需由衛生主管機關安排就醫，不可自行外出就醫。如未配合，可依傳染病防治法第48條及67條，處新台幣6萬至30萬元不等罰鍰。