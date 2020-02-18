開學防新冠肺炎 家長憂營養午餐成漏洞

新北教育局將在開學進行「三層防護」，有家長指出，用額溫槍量體溫會一團亂，老師是教課不是量體溫，應依賴科技採用紅外線熱感應器。也有家長指出，運送營養午餐人員必須納入監測對象，避免成為漏洞。

新北市議員江怡臻、陳偉杰、葉元之今召開校園防疫協調會，新北教育局主秘歐人豪說，「三層防護」是家中、教室門口、中午時段都會進行量體溫，若學生出現發燒或呼吸道症狀，就會請到隔離空間，並聯絡家長帶回去就醫。

龍埔國小家長會常委蔡昆穎說，大量的學生要一次量體溫會亂成一團，額溫槍是石器時代工具，政府紓困券20億元，不如把科技導入校園，使用紅外線熱感應器，不知道未來疫情還要多久，不能將老師都派去量體溫，學生排隊到校門口外。

育林國中家長會長簡坤鈺則說，國中小都吃營養午餐，除了量測師生的體溫外，提供營養午餐的單位也必須要求，避免製作、配送的員工出現疫情，卻透過營養午餐進入到校園。

歐人豪指出，教育局會執行科技防疫，目前跟有購買紅外線熱感應器的學校討論，不能使用後還要追蹤誰有發燒症狀，甚至於沒有廣角，因此有學校要購買，教育局會補助經費，但必須要有一定性的功能。