汐止富信飯店站牌人多排隊亂安全堪憂 將畫排隊指示線

新北市汐止區富信飯店公車站牌候車處，由於沒有設排隊的等待指示線，夜間下班的排隊人潮很多，常常排到加油站的車輛動線，或是隨便亂排影響民眾權益，有不少是基隆人。基隆、新北市議員今天前往會勘解決，客運業者將在下周協協助畫設排隊指示線，以避免排隊人潮影響加油站動線，或乘客排隊乘車的權益。

日前基隆市民向立委蔡適應服務處、基隆市議員張秉鈞反映，新北市汐止區富信飯店站牌前的9026候車處，由於沒有畫設排隊的等待指示線，夜間下班的排隊人潮，常常排到加油站的車輛動線，十分危險，有時險象環生；有時則是隨便亂排，影響民眾候車權益，後到的先搶上車，等很久的人反而被插隊，造成極大困擾。

蔡適應服務處和基隆市議員張秉鈞，今天會同立委賴品妤服務處、新北市議員張錦豪服務處、新北市政府交通局、汐止區公所、首都客運、大都會客運、台亞石油汐止好市多站業者，現場勘查排隊動線如何改善。

由加油車輛來來往往，等車人潮也有安全疑慮，在蔡適應服務處協調下，客運業者將在下周協協助畫設排隊指示線，以避免排隊人潮影響加油站動線，或旅客排隊乘車的權益及安全問題。