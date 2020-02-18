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新北整維補助開跑 最高可獲補助經費1千萬
為協助民間針對老舊建築物加速辦理整建維護，維護民眾居住安全及品質，新北市都更處即日起至12月31日，受理民眾申請「都市更新整建維護補助」，讓有意願辦理外牆拉皮、結構補強或是公寓增設電梯的社區，最高可獲得1千萬元補助經費。
都更處表示，為促進住戶整合及加速推動辦理整建維護，並減輕辦理經費負擔，針對都市計畫範圍內、且屋齡達15年以上的合法建築物，有意願辦理外牆拉皮、結構補強或公寓增設電梯補助的社區，提供專業輔導團隊到府諮詢服務。
都更處表示，目前新北市已有6處完工，分別是新店明德段、新莊恆安段、永和永利段、蘆洲光華段、林口林口段及永和信義段，另外有3處施工中，1處辦理請照程序中，期望民眾可以透過補助，加速整合並辦理整建維護，促進都市景觀環境改善，並提升建物使用機能及居住安全品質。
都更處說，如有需諮詢的民眾，只要傳真或線上填寫諮詢表，會由建築師到府提出專業的建議，讓民眾可以盡早確認基地條件是否符合補助範圍，或是否有足夠空間可增設電梯，並了解補助申請程序等。
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