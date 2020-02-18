線上申請河濱公園 北市水利管理資訊系統2/20上線

台北市推動e化服務，「水利管理資訊系統」20日即將上線，民眾未來欲在河濱公園舉辦活動，均須透過該網站申請，申請人也須持有台北卡帳號；今年3月1日後，不再受理紙本申請。

水利處表示，水利處建置「水利管理資訊系統」，可透過網站申請「台北市河濱公園場地使用申請（營利性及非營利性活動）」、「台北市河防建造物附掛纜線作業」及「河川（排水設施範圍）公（私）地一般使用申請」。

河川管理科指出，透過線上服務，可大幅節省紙張，日後民眾申請也更便利。「水利管理資訊系統」是水利處自行建置的系統，於線上填列相關內容後，再將相關資料電子傳送至系統內，就完成申請。後續由相關人員審查後，如有缺件部分，經系統或承辦人員通知，於線上補件，可大幅減少民眾往來機關、電話傳真次數，有效降低紙張用量。

河川管理科長范振峰指出，以往每年都會收約上百件紙本的申請案，北市29座河濱公園，除了動保處轄管的華江雁鴨河濱公園外，其餘28座河濱公園都可透過該網站申請。民眾須持有台北卡會員帳號才可登入申請。

該系統2月20日正式上線，2月20日至2月29日期間，線上申請與紙本申請同時併行，3月1日後將不再受理紙本申請案件（申請網址為 https://heoriver.gov.taipei/HEOPP/apply/PPL_A01）。