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樹林山佳地下道最窄4公尺 3月3日起試辦汽車尖峰單行

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，最窄的地方才4公尺，交通局3月3日起，試辦汽車時段性單行道管制，已設置管制標誌牌面。圖／新北市交通局提供
新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，最窄的地方才4公尺，交通局3月3日起，試辦汽車時段性單行道管制，已設置管制標誌牌面。圖／新北市交通局提供

新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，新北市交通局將自3月3日起，試辦汽車時段性單行道管制。上午7點到8點，禁止汽車經山佳地下道往吉祥街與中和街方向行駛；下午5點到6點，禁止汽車經山佳地下道往中山路方向行駛，至於機車、慢車及行人則不受時段性單行道管制。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，山佳火車站旁地下道，是通往中山路、中和街的重要通道，但因原有涵洞車道窄小，最窄的地方才4公尺，會車需要退讓。考量過當地難拓寬，旁邊的山佳車站站體無法退，尖峰時段經常交通打結。

陳建成指出，山佳地下道車流主要集中於上、下午尖峰時段，行車大部分都是當地人，上午尖峰多為往中山路方向，下午尖峰則往吉祥街與中和街方向的車流量大，因大多是機車通行，目前道路寬度尚足供汽車單向、機車雙向通行，祭出單行道管制後，有望大幅改善塞車

交通局經邀集相關單位會勘並與區公所、里長協調後，決定自3月3日起，試辦汽車時段性單行道管制，即上午7點到8點，禁止汽車經山佳地下道往吉祥街與中和街方向行駛；下午5點到6點，禁止汽車經山佳地下道往中山路方向行駛。至於機車、慢車及行人則不受時段性單行道管制。

陳建成說，上午7到8點要往吉祥街與中和街方向的民眾，可改從中山路三段接到信和街，再往中和街；下午5點到6點要往中山路的方向的民眾，也可依上述同路線返回。

交通局目前已設置管制標誌牌面，並協請樹林分局加強違規勸導和取締，呼籲民眾行車應依標誌、標線及號誌指示，遵守交通規則。

新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，最窄的地方才4公尺。圖／新北市交通局提供
新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，最窄的地方才4公尺。圖／新北市交通局提供

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