聽新聞
test
0:00 / 0:00
型男老闆愛心救援浪貓 還選用有機蔬菜給貓做料理
位在新北蘆洲的不限時咖啡館「貓男」，除了是流浪貓中途之家，老闆許鐳譯為了貓咪健康，特地選用有機無毒蔬菜做為材料，進而了解惜食分享餐廳計畫，許鐳譯表示，未來除了會積極推廣生命教育，也希望將珍惜食物等相關環境教育觀念傳遞給更多人。
許鐳譯表示，幾年前因緣際會下，他結識流浪貓救援組織，開始積極投入貓咪照顧與流浪貓救援上，時常為了街頭受傷挨餓或被棄養的流浪貓來回奔波，除了希望能搶救更多無辜的小生命，也積極推廣生命教育，鼓勵顧客以領養代替購買。
許鐳譯說，當初想買有機、無毒的食材給貓咪們，因而接觸新北農業局的「惜食物流平台」，農業局協助農友推廣有機、友善蔬果格外品，並媒合媒合餐廳使用蔬果格外品，減少食物浪費，他認為這個想法很好，決定加入計畫，未來也希望邀集志同道合的餐廳，一同為惜食推廣盡一份心力。
許鐳譯表示，除了生命教育，目前也希望將「珍惜食物」及「環境教育」傳遞給店內顧客及身邊的朋友，如鼓勵購買格外品蔬果、分享即期食物、自備外帶餐具等觀念。
農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」目標就是希望媒合這些格外品到餐廳，除減少食材因規格受限所造成的浪費，計畫初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。
李玟說，採用有機與友善農法生產的農產品，有時可能會有賣相不好的格外品，因處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，因此媒合格外品銷售，是珍惜食物重要的第一步。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言