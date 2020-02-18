型男老闆愛心救援浪貓 還選用有機蔬菜給貓做料理

位在新北蘆洲的不限時咖啡館「貓男」，除了是流浪貓中途之家，老闆許鐳譯為了貓咪健康，特地選用有機無毒蔬菜做為材料，進而了解惜食分享餐廳計畫，許鐳譯表示，未來除了會積極推廣生命教育，也希望將珍惜食物等相關環境教育觀念傳遞給更多人。

許鐳譯表示，幾年前因緣際會下，他結識流浪貓救援組織，開始積極投入貓咪照顧與流浪貓救援上，時常為了街頭受傷挨餓或被棄養的流浪貓來回奔波，除了希望能搶救更多無辜的小生命，也積極推廣生命教育，鼓勵顧客以領養代替購買。

許鐳譯說，當初想買有機、無毒的食材給貓咪們，因而接觸新北農業局的「惜食物流平台」，農業局協助農友推廣有機、友善蔬果格外品，並媒合媒合餐廳使用蔬果格外品，減少食物浪費，他認為這個想法很好，決定加入計畫，未來也希望邀集志同道合的餐廳，一同為惜食推廣盡一份心力。

許鐳譯表示，除了生命教育，目前也希望將「珍惜食物」及「環境教育」傳遞給店內顧客及身邊的朋友，如鼓勵購買格外品蔬果、分享即期食物、自備外帶餐具等觀念。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」目標就是希望媒合這些格外品到餐廳，除減少食材因規格受限所造成的浪費，計畫初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。