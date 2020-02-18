居家檢疫卻趴趴走 北市再罰8人各1萬元

防止居家檢疫者擅自外出趴趴走，台北市祭出裁罰手段，台北市衛生局前天、昨天再罰8人，各依違反傳染病防治法第58條開罰1萬元。包含違反居家隔離規定者在內，至今已罰32人。

衛生局疾病管制科長余燦華告訴中央社記者，16日、17日分別開罰違反居家檢疫規定者3人與5人，皆是短暫外出，區公所到現場訪查時找不到人，通報裁處。

8人當中，有5人從中國入境、1人透過小三通、2人從香港入境。

衛生局資料顯示，截至17日止，共開罰32人，違反居家檢疫規定者，有27人遭罰新台幣1萬元、4人遭罰7萬元；違反居家隔離規定遭罰6萬元者有1人。