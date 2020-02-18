超夢幻美景 絕美七彩琉璃光宛若仙境

鋒面通過及寒流南下，中部以北及東北部天氣明顯轉冷，空氣中濕度飽滿，醞釀出現琉璃光的好條件，新北市汐止地區日前出現如同人間仙境般的琉璃光盛景，不少民眾爭先上山觀賞，拍下難得一見的美景。

攝影達人曹文成日前到汐止大尖山頂涼亭處，拍攝到難得一見的琉璃光美景，從山上往下俯瞰，整個城市被雲霧裊繞、燈光從雲霧中透出折射後的彩色光芒。

曹文成興奮地將照片上傳至臉書與朋友分享，「相隔幾年終於又再次見到妳的美」，並表示他是在晚間9點半至凌晨12點拍攝，過去撲空好幾年，今年終於拍攝到美麗的琉璃光景。

琉璃光為夜間時刻，不同顏色、色溫的燈光，被一定厚度的雲霧遮蓋，透出五顏六色的光芒。要產生琉璃光，最重要的就是霧。

在拍攝上，不同地點所呈現的琉璃光效果，需要的大氣現象也會有所差異，不僅要有好天氣、雲霧流動，太濃光透不出，就會形成一團色塊，太薄就像透過霧玻璃看風景，