油管滲漏中油要汰換 成功路二段18日試挖21日晚封路
中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨於成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求中油於月底前完成管線汰換作業，中油於今天（17日）提送成功路二段石潭路至安康路間12吋油管汰換計畫，經地方反映擔心影響交通後，確定換管工程延後在2月21日晚上到3月1日，期間有4天上班日交通將受影響。
產業局公用事業科長何明育表示，中油提出管線汰換計畫由北市府今天邀集相關單位審查，會中台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，施工路段為當地內湖、南港間高速公路交通要道，工程若造成車流回堵將影響鄰近地區交通，因此會議最後決定，工期原定月底前完成，改延後到2月21日夜間到3月1日進行。
何明育說，中油管線滲漏點位於成功路南往北中央車道，施工期間將封閉往北中央2線車道，並將實施調撥北往南內線1線車道使用，藉此降低施工期間交通衝擊；市府也要求中油公司修正施工計畫，增加工班來縮短施工時間；另因施工路段還有地下管線複雜，為方便施工廠商掌控地下管線狀況，中油公司將於明天（18日）進場試挖，21日晚間進場全面施工。
此外，市府也要求中油公司準備提前開始工程交通管制宣傳，結合廣播、電視、網路及鄰里看板等方式，宣傳範圍包含使用高速公路通勤民眾；市府後續也將要求中油於完工後進行土壤與地下水污染整治工作，另針對當地受影響住戶提出補償方案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言