快訊

名字只配縫在禮服上？女影人躋身奧斯卡的困境

買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

油管滲漏中油要汰換 成功路二段18日試挖21日晚封路

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨止漏，中油今向北市府提出汰換管線計畫後，市府開會後確定21日晚起封路汰換。圖／北市產業發展局提供
中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨止漏，中油今向北市府提出汰換管線計畫後，市府開會後確定21日晚起封路汰換。圖／北市產業發展局提供

中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨於成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求中油於月底前完成管線汰換作業，中油於今天（17日）提送成功路二段石潭路至安康路間12吋油管汰換計畫，經地方反映擔心影響交通後，確定換管工程延後在2月21日晚上到3月1日，期間有4天上班日交通將受影響。

產業局公用事業科長何明育表示，中油提出管線汰換計畫由北市府今天邀集相關單位審查，會中台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，施工路段為當地內湖、南港間高速公路交通要道，工程若造成車流回堵將影響鄰近地區交通，因此會議最後決定，工期原定月底前完成，改延後到2月21日夜間到3月1日進行。

何明育說，中油管線滲漏點位於成功路南往北中央車道，施工期間將封閉往北中央2線車道，並將實施調撥北往南內線1線車道使用，藉此降低施工期間交通衝擊；市府也要求中油公司修正施工計畫，增加工班來縮短施工時間；另因施工路段還有地下管線複雜，為方便施工廠商掌控地下管線狀況，中油公司將於明天（18日）進場試挖，21日晚間進場全面施工。

此外，市府也要求中油公司準備提前開始工程交通管制宣傳，結合廣播、電視、網路及鄰里看板等方式，宣傳範圍包含使用高速公路通勤民眾；市府後續也將要求中油於完工後進行土壤與地下水污染整治工作，另針對當地受影響住戶提出補償方案。

中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨止漏，中油今向北市府提出汰換管線計畫後，市府開會後確定21日晚起封路汰換。圖／北市產業發展局提供
中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨止漏，中油今向北市府提出汰換管線計畫後，市府開會後確定21日晚起封路汰換。圖／北市產業發展局提供

中油 北市 車道
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

環團質疑三接環評造假 中油：並無不實

擎邦 得標中油大林廠33.39億元工程

內湖漏油點找到了！中油27日前更換管段

內湖管線漏油點終於找到 中油27日前完成管段更換

相關新聞

隔離檢疫壓力大？北市安心專線至今5人使用

新冠肺炎疫情發展引起社會重視，北市日前還傳出有居家檢疫者，疑因情緒不穩違規外出房門到樓梯間抽菸而受罰；北市衛生局因應可能...

新北發酒精給819家私幼 公幼、高中職以下也獲2700瓶

新冠肺炎疫情持續，由於私立幼兒園仍正常上課，新北市自本月11日起先發放819家私立幼兒園每校1瓶75%的4公升酒精，加強...

油管滲漏中油要汰換 成功路二段18日試挖21日晚封路

中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨於成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求中油於月底前完成管線汰換作業，中油於今天（17日）提送成功路二段石潭路至安康路間12吋油管汰換計畫，經地方反映擔心影響交通後，確定換管工程延後在2月21日晚上到3月1日，期間有4天上班日交通將受影響。

瑞芳、雙溪衛生所開賣口罩 兒童用天天有剩

新北市衛生所昨(16)日開始加入販賣實名制口罩，東北角瑞芳區、雙溪區兩地的民眾，多一處可以購買，目前12歲以下配戴的兒童口罩每天仍有剩，希望有需要的民眾，能多加把握。

路況糟騎車跌倒 汐止瑞松街要刨除重鋪

汐止瑞松街礙於是封閉型社區，所以，路面一直沒有整理，雖然，前幾年已申請為開放空間，但路況很糟，幾乎體無完膚，也常有居民騎車摔倒，所以，今(17)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位會勘，要求改善刨除重鋪。

開辦「食藝堂」 貢寮區關懷據點教在地手藝

貢寮區澳底第二市民活動中心的心藝關懷據點今(17)日開始每周一上午舉辦銀髮食藝堂，希望將在地土產及長者的美味好手藝，透過活動做推廣傳承，長輩與講師一同示範製作過程，透過廚藝將在地情誼連結在一起。

淡水拼布老師回饋社區 教DIY製作布口罩

俗稱新冠肺炎疫情持續發燒，為解決民眾買不到口罩的問題，淡水在地的拼布老師洪碧穗今(17)日在淡水遊滬旅遊中心舉辦一場口罩DIY教學製作活動，開放民眾參加，希望能夠用自己的專業回饋淡水居民，多一些防護。

加入售口罩 淡水衛生所籲加強自我防疫

新北市有20個區衛生所加入為市民服務行列，今(17)日淡水區衛生所許多民眾提前一個多小時前來排隊買口罩，面對疫情，淡水衛生所呼籲民眾要提升自我抵抗力，多運動、曬太陽及勤洗手，加強自我防疫力。

影／何時戴口罩？ 侯友宜：中央怎麼規定就怎麼做

新冠肺炎引來討論戴口罩的時機，中央流行疫情指揮中心昨公布國內首個感染新冠肺炎死亡案例為白牌車司機，新北市長侯友宜今被問到，未來口罩的使用準則。侯友宜說，中央怎麼規定，他就怎麼做。

影／夜市抱怨收入少6成 侯友宜：要辦大型活動

新北市長侯友宜透露，昨晚他到夜市消費，有攤商向他抱怨業績少3成，最多的還少到6成，他認爲政府要趕快提出更多的紓困方案，帶動更多的人潮促進發展，他會辦更多的大型活動，帶動人潮去消費，讓經濟能夠活絡起來。

地方防疫早已一級開設 藍營籲中央提高層級

國內出現首起新冠肺炎死亡病例，國民黨立院黨團今呼籲，中央疫情指揮中心應立即升級至一級開設。新北市長侯友宜指出，新北已經一...

小黃才能買口罩？ 北市公運處：Uber計程車也行

中央流行疫情指揮中心昨公布國內首個感染新冠肺炎死亡案例為白牌車司機，很可能載過中港澳乘客；針對Uber計程車是否有受到防...

熱門新聞

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

淨心長老病逝 總統今往悼祭

桃園4路段 將增區間測速照相

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

高市交通文宣出現五星旗 大隊長等3人加重懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。