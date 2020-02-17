油管滲漏中油要汰換 成功路二段18日試挖21日晚封路

中油公司位於北市內湖區成功路的汽油管線滲漏事件，15日凌晨於成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求中油於月底前完成管線汰換作業，中油於今天（17日）提送成功路二段石潭路至安康路間12吋油管汰換計畫，經地方反映擔心影響交通後，確定換管工程延後在2月21日晚上到3月1日，期間有4天上班日交通將受影響。

產業局公用事業科長何明育表示，中油提出管線汰換計畫由北市府今天邀集相關單位審查，會中台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，施工路段為當地內湖、南港間高速公路交通要道，工程若造成車流回堵將影響鄰近地區交通，因此會議最後決定，工期原定月底前完成，改延後到2月21日夜間到3月1日進行。

何明育說，中油管線滲漏點位於成功路南往北中央車道，施工期間將封閉往北中央2線車道，並將實施調撥北往南內線1線車道使用，藉此降低施工期間交通衝擊；市府也要求中油公司修正施工計畫，增加工班來縮短施工時間；另因施工路段還有地下管線複雜，為方便施工廠商掌控地下管線狀況，中油公司將於明天（18日）進場試挖，21日晚間進場全面施工。