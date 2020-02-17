瑞芳、雙溪衛生所開賣口罩 兒童用天天有剩

新北市衛生所昨(16)日開始加入販賣實名制口罩，東北角瑞芳區、雙溪區兩地的民眾，多一處可以購買，目前12歲以下配戴的兒童口罩每天仍有剩，希望有需要的民眾，能多加把握。

衛生所自上週日開始賣實名制口罩，希望減輕健保藥局的排隊人潮，不過部分民眾還不知曉消息，早上九點見到瑞芳衛生所前的人龍，才臨時開始排隊，也有民眾電視上看到資訊，藥局排不到，總算在衛生所拿到了第一份實名制口罩。

瑞芳衛生所主任麥可表示，目前瑞芳衛生所會在上午八點開始發號碼牌，民眾可以先去休息，上午九點再開始領口罩，衛生所並不開放室內做排隊，是希望民眾能待在戶外，以減少密閉空間群聚感染的可能，目前衛生所的口罩大概在十點前就會發完，但是兒童用口罩仍剩下不少，請有需要的民眾，可以帶著兒童健保卡照單雙號做購買。

而東北角的雙溪區衛生所也是上週日開始販賣口罩，天氣寒冷，民眾就利用健保卡先後順序做排隊，以免等候時著涼。

雙溪衛生所護理長王玉如表示，雙溪衛生所是8:30開始發號碼牌，9:00開始領口罩，時間上與健保藥局錯開，讓當天沒買到的民眾還有機會做購買，衛生所也會提供等候民眾椅子在門外坐下休息，許多長輩會坐著聊天，還會有人協助管秩序，也算是防疫期間特別的景象。