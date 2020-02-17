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路況糟騎車跌倒 汐止瑞松街要刨除重鋪

聯合新聞網 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止瑞松街路況很糟，幾乎體無完膚，也常有居民騎車摔倒，市議員周雅玲服務處會勘，要求改善刨除重鋪。 圖／觀天下有線電視提供
汐止瑞松街路況很糟，幾乎體無完膚，也常有居民騎車摔倒，市議員周雅玲服務處會勘，要求改善刨除重鋪。 圖／觀天下有線電視提供

汐止瑞松街礙於是封閉型社區，所以，路面一直沒有整理，雖然，前幾年已申請為開放空間，但路況很糟，幾乎體無完膚，也常有居民騎車摔倒，所以，今(17)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位會勘，要求改善刨除重鋪。

社區總幹事說，社區道路已經很久沒有整理過，這一段道路真的很糟糕，也常常有住戶騎車不小心摔倒受傷，我們也反應了很多次，但是又過了蠻長一段時間，還是沒有下文，住戶經常反彈，希望公所可以儘快幫我們改善變平坦。

烘內里長魏語徵指出，瑞士山莊面積有20幾公頃，路面至少一、二十年沒有刨除重鋪，因為真的非常的不平，強烈的希望相關單位是不是可以幫道路改善，讓民眾不管是開車騎車走路，都不會產生危險。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，瑞士山莊的道路大概有30多年都沒有改善過，過去因為是封閉型社區，那前幾年社區有向市府工務局申請變開放空間，但這幾年還是沒有改善，所以，這一段的路況非常糟，今天特地來會勘，希望公所將這一段先刨鋪，然後逐步的將整個道路鋪平，讓民眾有平坦的通行道路。

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