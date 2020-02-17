開辦「食藝堂」 貢寮區關懷據點教在地手藝

貢寮區澳底第二市民活動中心的心藝關懷據點今(17)日開始每周一上午舉辦銀髮食藝堂，希望將在地土產及長者的美味好手藝，透過活動做推廣傳承，長輩與講師一同示範製作過程，透過廚藝將在地情誼連結在一起。

台灣在地安老推展協會秘書李素玲表示，今天是貢寮澳底心藝關懷據點第一次辦銀髮食藝堂，準備了一桌子的食材與器具，教導大家如何用在地長輩傳授的方式，做芋圓及蘿蔔糕，親手做不用擔心食安，也能吃出在地好口味。

仁里里長吳勝福表示，貢寮澳底有著豐富的山珍海味可做食材，長輩們也有著私房的料理方式，透過講師與長者輪流示範，將手路菜跟大家分享，參與的里民也都收穫滿滿。

台北市心藝社會關懷協會理事長陳貴芝表示，芋圓及紫色地瓜園，親手捏製，扎實又Q彈，蘿蔔糕加上蝦米、香菇、紅蔥頭，還有太白粉增加彈性，在地手藝透過食藝堂課程做推廣，同時也讓老人家的本領做實用，也邀請在地鄉親能多參與每周課程，目前全新的課表，歡迎大家一同加入溫馨又樂活的大家庭。