淡水拼布老師回饋社區 教DIY製作布口罩
俗稱新冠肺炎疫情持續發燒，為解決民眾買不到口罩的問題，淡水在地的拼布老師洪碧穗今(17)日在淡水遊滬旅遊中心舉辦一場口罩DIY教學製作活動，開放民眾參加，希望能夠用自己的專業回饋淡水居民，多一些防護。
小品拼布洪碧穗老師說，這次民眾只要準備材料費用，將純棉布料，搭配二重紗布料用針線做成口罩，雖然不到醫療用等級，但可以重復使用加上定期清潔，免除丟棄問題，將可以在一般場合使用。
而過去洪老師都是將這些口罩製成送往醫院給癌症病童外出使用。為此許多民眾都說，自己排隊買不到口罩，因此才會想來這裡學習製作。
淡水區長巫宗仁表示，洪老師相當的熱心公益，這兩天開課教大家製作棉布口罩，雖然這口罩不到醫療用等級，但在一般場合可以使用，而且在使用後藉由清洗可以重復使用相當環保，而今天上午跟下午共有100個名額，在18日還有兩場，希望藉由地方善心人士，舉辦DIY活動，讓居民可以學習如何保護自我健康。
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