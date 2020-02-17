加入售口罩 淡水衛生所籲加強自我防疫

新北市有20個區衛生所加入為市民服務行列，今(17)日淡水區衛生所許多民眾提前一個多小時前來排隊買口罩，面對疫情，淡水衛生所呼籲民眾要提升自我抵抗力，多運動、曬太陽及勤洗手，加強自我防疫力。

新北市配合實名制購買口罩，為了因應中央流行疫情指揮中心，推動擴大開放全國各衛生所販售口罩，新北市有20個區衛生所，從昨天就開始加入為市民服務行列。

淡水衛生所主任鄭惇方表示，昨天開賣首日是星期日，下午一點開始販售，不到五分鐘號碼牌成人口罩的部份都發完，剩下兒童口罩。

主任鄭惇方指出，今天下午狀況有較為緩和，每日販售200片成人口罩及50片兒童口罩，淡水衛生所下午一點開始到四點，一樣是依照身分證字號最後一碼的奇偶數來分散人潮，而面對疫情衛生所主任也呼籲，提升自我抵抗力多運動，曬太陽勤洗手，才是自我防疫的基礎。

今天排隊現場，由於是星期一，要身份證尾數奇數的民眾才能買，但有民眾排了一個小時才發現自己是偶數天，衛生所也在門口張貼大大的購買規則，並且表示，「肥皂勤洗手」是最簡單、有效且具成本效益的防疫方法，另外進出醫院，人潮多的地方也要配戴口罩，大家一起自我保健，才能夠對抗這波疫情。