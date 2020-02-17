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影／夜市抱怨收入少6成 侯友宜：要辦大型活動
新北市長侯友宜透露，昨晚他到夜市消費，有攤商向他抱怨業績少3成，最多的還少到6成，他認爲政府要趕快提出更多的紓困方案，帶動更多的人潮促進發展，他會辦更多的大型活動，帶動人潮去消費，讓經濟能夠活絡起來。
侯友宜說，新冠肺炎讓新北很多經濟體系受到嚴重的衝擊，尤其是觀光產業以及小吃店、觀光夜市，他了解到很多的地方業績都下降3成到4成，地方能做就不要等中央，新北就推出「急、速、寬、減、補、平」的6大原則。
侯友宜表示，這急難救助雖然僅1萬元，但只要申請就趕快給，另外貸款部分也寬延，也補助商家經濟的損失，而公有市場的租金打8折，交易平台也使用科技方式解決問題。
侯友宜也說，也希望中央在振興券、消費券方面能夠趕快及時發放，讓大家走出戶外去消費，帶動經濟。
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