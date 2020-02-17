地方防疫早已一級開設 藍營籲中央提高層級

國內出現首起新冠肺炎死亡病例，國民黨立院黨團今呼籲，中央疫情指揮中心應立即升級至一級開設。新北市長侯友宜指出，新北已經一級開設很長一段時間，因此建議中央如果能夠一級開設最好。

侯友宜說，疫情發展的過程，相信中央一定有想法跟考量，地方也有地方的想法跟做法，新北過年期間已提升為一級指揮，是因為涉及到經濟發展、民政體系、教育的停課，衛生局沒辦法橫向聯繫完全掌握各局處。

侯友宜表示，開學即將到來就涉及教育部、紓困則涉及到經濟部，恐怕衛福部一個單位也很難去指揮，要讓橫向更緊密往上提升，新北過年期間就提升為一級來指揮，中央誰當指揮官其實不是重點，重點只要大家能夠同心齊力。

侯友宜表示，疫情指揮中心最重要的是能發揮最大的功能，開設是視每一個狀況不同而有所調整，新北有山有海，人口又稠密，因新冠肺炎面臨口罩生產、居家隔離、居家檢疫等問題，都涉及各局處，市長跳出來才能通盤指揮。

侯友宜說，市長理當要到第一線去看，新北早就一級開設，中央有自己的考量，他也要尊重中央，不管二級、一級開設，只要能夠溝通無礙，全力以赴，這就是防疫的同心齊力，這才是最重要。