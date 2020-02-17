小黃才能買口罩？ 北市公運處：Uber計程車也行

中央流行疫情指揮中心昨公布國內首個感染新冠肺炎死亡案例為白牌車司機，很可能載過中港澳乘客；針對Uber計程車是否有受到防疫政策保護，北市公共運輸處一般運輸科長王郁凱表示，白牌車基本上就是不合格的計程車，Uber在國內分為短程計程車、機場租賃車，都可合法營業，日前開賣的計程車司機口罩分別可找公運處、公路總局各監理所購買。

王郁凱表示，Uber短程計程車就是多元化計程車的形式營業，車體不一定是黃色系，但車牌為計程車用的紅字白底車牌，司機會找既有的計程車司機工會加入，而個人計程車司機口罩可到公運處計程車服務站購買。

至於Uber機場租賃車，王郁凱則說，機場租賃是機場到社區的專用租賃車，從機場回家的服務，多元計程車依規定不能進入機場參與，此類Uber機場租賃車司機要購買口罩，則可找公路總局各監理所購買；因此Uber司機都買得到口罩。