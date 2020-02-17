就是要「韌性」！打造中和人工都市林 提升環境適應力

國立台灣圖書館首次與行政院農業委員會林業試驗所及新北市中和區公所共同合作，將在中和公園（四號公園）進行台灣首次建造「韌性都市林計畫」，在園區增種多樣樹種、豐富生物態樣，提升四號公園因應環境的適應力，以及打造更優質的休憩環境。

國立台灣圖書館長鄭來表示，「就是要韌性」計畫集結多位林業專家，引進台灣本土樹種豐富四號公園園區的生物多樣性，打造人工都市林，增進都市面對環境變遷的韌性、容忍力及應變力。

韌性都市林計畫主辦人森林保護組長葛兆年指出，此計畫不僅可增加都市綠地面積、植物多樣性與改良土壤質地，更可調節都市熱島效應、吸存二氧化碳、產生新鮮氧氣與芬多精、吸附空氣汙染懸浮微粒等，有助於建構更具生態韌性的都市森林，提升環境品質。

「韌性都市林遠景說明會」將於2月23日（周日）上午9時30分在國立臺灣圖書館地下一樓樂學室舉行，歡迎居住在中、永和或各地民眾一同參與並認識都市林的重要性，若有意願擔任公園環境維護志工者，也可透過說明會獲知相關訊息。