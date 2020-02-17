隔離檢疫壓力大？北市安心專線至今5人使用

新冠肺炎疫情發展引起社會重視，北市日前還傳出有居家檢疫者，疑因情緒不穩違規外出房門到樓梯間抽菸而受罰；北市衛生局因應可能有民眾對疫情、隔離等人事物產生過度的擔憂害怕或感傷憤怒等情緒起伏，上周三已啟動安心服務諮詢專線，至昨天為止共5人次使用；衛生局表示，打電話民眾主要是檢疫隔離者或家屬、同住者，對能否外出買東西、上學等有所疑慮、感到擔心。

北市府上周已啟動的安心服務諮詢專線，由專業心理師與聯合醫院松德院區醫療團隊服務對防疫有疑慮的民眾，周一到周五早上9點到晚上10點，專線電話為（02）3393-7885（請幫幫我）；另一支電話為0979-702035，服務時間為周一到周日，早上9點到下午5點。

衛生局心理衛生科長曾光佩表示，防疫期間除了適時配戴口罩、勤洗手，做好自身防護以外，也要維持作息正常及身心的穩定，如果自己或身旁親友出現異常的負向情緒與壓力反應，可向北市社區心理衛生中心尋求支持或轉介，或電洽衛生福利部提供24小時服務安心專線1925、北市安心服務諮詢專線等，來解決疑惑、穩定身心。

曾光佩說，至昨天為止，北市安心服務諮詢專線共接獲5通民眾來電，包含一般民眾、被要求檢疫隔離者或其家屬等，主要問題如居家檢疫或隔離期間能否外出就近買東西、接下來開學應該怎麼辦等。

曾表示，其實一般民眾外出，能做好自主防護與衛生管理如勤洗手等，就能大幅降低感染機率，而檢疫隔離者其實打從被通知後就要戴口罩自主管理且不可外出、避免跟同住者緊密接觸，若獨居則可透過里長等相關人員協助購買生活所需品。

華人心理治療研究發展基金會臨床心理師廖怡玲表示，一般人在遭遇、目擊或聽聞突發危機事件時，有可能產生暫時性的壓力反應，如疲勞虛弱、惡夢頭痛、胸悶心悸、胃口差等生理反應，以及擔憂害怕、感傷憤怒、情緒起伏大等情況。

廖怡玲說，民眾其實不用過度驚慌，可透過五字訣「心情小夥伴」來紓壓，包含平時要有舒緩身「心」的技巧與活動如運動、追劇等；心「情」焦慮可透過理解接納事件來舒緩；避免接受過多令人恐慌的「小」資訊；作「夥」定時吃飯睡覺恢復生活秩序感；聯絡親朋好友互相關心與支持，電話陪「伴」免煩惱。

廖怡玲說，若民眾出現「情緒或行為已相當干擾正常生活功能包括工作、家庭關係或學業等等方面」、「對自己的情緒或行為感到相當不舒服或相當擔心時」其中一種情況時，最好能尋求專業人員協助，或連絡北市社區心理衛生中心。