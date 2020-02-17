新北發酒精給819家私幼 公幼、高中職以下也獲2700瓶

新冠肺炎疫情持續，由於私立幼兒園仍正常上課，新北市自本月11日起先發放819家私立幼兒園每校1瓶75%的4公升酒精，加強環境消毒。新北市教育局表示，接下來將提供新北市公立幼兒園及高中職以下學校，第一批約2700瓶的600毫升酒精，相關發放期程將再通知各單位。

教育局表示，本月3日已先發放私立幼兒園備用兒童口罩，日前再發放私立幼兒園每園1瓶75%的4公升酒精，每天約發放80所私立幼兒園，預計發放至27日止，請各私立幼兒園接到通知後再行領取。

新北市教育局長張明文表示，防疫期間要求各幼兒園務必至少每周1次環境消毒，另針對幼兒常碰觸的手把、開關等地方，每天要用500ppm濃度漂白水或75%酒精消毒，並保持環境通風，教師清潔環境時，則要戴上口罩與手套，避免刺激皮膚。

教育局指出，除要求各幼兒園清查園內教職員工生過境及入境中港澳地區造冊，並要求居家檢疫14日不得到園上課外，另請每所幼兒園必須完成防疫計畫，落實環境消毒及體溫量測工作，家長、志工、廠商等非園內教職員工生入園時建議配戴口罩。