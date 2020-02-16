浪漫三重辰光橋 鎖住永恆愛情

韓國等國外旅遊會提供遊客掛愛情鎖景點，國人現在不用出國也能體驗鎖住愛情的浪漫。新北市政府在大都會公園的辰光橋打造鵲橋，讓遊客也可將戀情鎖在愛情樹上，見證永恆。

新北市政府近來在機捷三重站出口，將橫跨二重疏洪道的辰光橋塑造成象徵愛情的「鵲橋」，用絢爛光雕營造出浪漫氛圍。市長侯友宜今晚特別前往體驗愛情鎖，在鎖上寫下「和市民心心相映、友誼長存」字句鎖在愛情樹上。

侯友宜表示，為提供民眾更美、更浪漫的戀愛空間，橋上設置的愛情水晶洞、約會秘境、情人椅、心心相印等空間設施，都是情人戀情的加溫秘器。

水利局高灘地工程管理處表示，在辰光橋入口處有愛心形狀的「辰光之心」，以光雕打造「愛情水晶洞」，讓人彷彿步入戀愛光廊，一旁的「邱比特金箭」瞄準戀愛中情侶，現場還有愛情鎖販賣機，讓情人寫上彼此名字，將戀情鎖在辰光橋上。