不畏天冷飄雨 西門町罷韓連署收200份

「Wecare高雄」、「公民割草」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜，為方便更多「北漂」高雄人參與罷韓行動，台灣基進黨今天下午在台北市西門町設點，進行台北街頭罷韓聯署行動，即便氣候寒冷、天空飄雨，仍有不少民眾簽連署；台灣基進黨表示，設點2小時已收到約200份連署書。

罷韓二階連署1月29日展開，根據選舉罷免法，第二階段連署人數要達原選舉區選舉人數10%以上，目前已衝破30萬份門檻，將往48萬份的目標前進。

台灣基進台北黨部副執行長王映心表示，台北黨部不斷收到詢問，盼能在台北設點簽署連署書，所以今天在捷運西門站設點，且今天是台北燈節最後一天，讓更多「北漂」高雄人參與罷韓行動