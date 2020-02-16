不畏天冷飄雨 西門町罷韓連署收200份
「Wecare高雄」、「公民割草」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜，為方便更多「北漂」高雄人參與罷韓行動，台灣基進黨今天下午在台北市西門町設點，進行台北街頭罷韓聯署行動，即便氣候寒冷、天空飄雨，仍有不少民眾簽連署；台灣基進黨表示，設點2小時已收到約200份連署書。
罷韓二階連署1月29日展開，根據選舉罷免法，第二階段連署人數要達原選舉區選舉人數10%以上，目前已衝破30萬份門檻，將往48萬份的目標前進。
台灣基進台北黨部副執行長王映心表示，台北黨部不斷收到詢問，盼能在台北設點簽署連署書，所以今天在捷運西門站設點，且今天是台北燈節最後一天，讓更多「北漂」高雄人參與罷韓行動
至於下一個階段目標為何是48萬份，王映心表示，去年底韓大遊行，主辦單位宣稱遊行人數達到50萬，但韓國瑜質疑遊行現場巨幅「光復高雄」布條是一塊遮羞布，還說底下只有躲著2萬人，所以連署要以48萬份為目標。
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