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台北燈節明年移師南港？ 柯文哲：內部還要開檢討會

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020台北燈節今晚正式劃下句點，由於正值新冠肺炎疫情期間，今年賞燈人潮預估下滑至少2成左右。對此，台北市柯文哲表示，今年遇到疫情，還是有受到影響，不過也做好準備，給大家留下最美好的回憶。

柯文哲表示，台北燈節是每年固定舉辦的活動，北市府希望在傳統節日加入創新因素，剛剛還在想明年要把整個燈節搬來南港，不過南港地區通常在元宵節前後都在下雨，所以明年要在哪裡舉辦，市府內部還要再開檢討會。

柯文哲也在致詞時說，台北燈節過去三年都在西區舉辦，今年透過捷運板南線，用雙主場、雙主燈的方式舉辦，希望在傳統節日當中每次都加入創新元素，累積創新能量，間接改變台北市的風貌。

柯文哲說，像今年燈節主場之一「南港」，就是自己第二任期的重點，第一任期的重點是以北門為中心的西區門戶計畫，已經有了一定的成果。

至於東區門戶計畫則是以南港車站為中心，柯文哲表示，不管是會展產業、國家會展中心、生技產業等，又或是南港生技大樓、北部流行音樂中心、南港瓶蓋工廠等，全部合起來，預估未來三年之內，會讓南港風貌產生巨大的變化。

柯文哲表示，認為南港未來會比信義區更現代化、規模更大，因為是有計畫的規畫，且是用比較長的時間執行；隨後更半開玩笑說，猜現在要到南港買房地產已經來不及了，因為有遠見的人大概都已經買完了。

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