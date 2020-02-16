淡水公設保留地近20公頃可解編 地主可分回55%

新北市政府盤點淡水都市計畫裡長年未徵收使用的公共設施保留地，檢討出有19.4公頃可解編，其中18.76公頃將辦理市地重劃，讓原土地所有權人分回55%可建築土地，「還地於民」。

新北市城鄉局表示，早期都市計畫因大多未規定公設用地的取得方式，導致須透過一般徵收來取得，但政府資金籌措困難，部分公設用地長達30至40年未徵收，因此，市府依內政部2013年11月29日頒訂的「「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」進行專案通盤檢討。

自2018年2月迄今，已完成三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、土城、板橋、新莊及鶯歌等10處都市計畫區公開展覽。

城鄉局指出，淡水都市計畫檢討出19.4公頃公保地可解編，其中有18.76公頃公保地，初步規畫採跨區整體開發（市地重劃）方式還地於民。

地主可分回55%可建築土地，但須負擔45%公設開闢，像是公園、兒童遊樂場及廣場等，預計開發完成後可取得6.66公頃公設用地，盼透過此方式解決公設長年禁限建問題。

而淡水都市計畫將接續在今年2月6日起進行公開展覽30天，並分別於12月19日上午10時在淡水區公所9樓大禮堂、2月21日上午10時在淡海市民活動中心4樓演藝廳舉辦說明會。

此外，這2天的下午2時至5時，淡水區公所7樓閱圖室也會安排駐點服務，提供民眾諮詢及表達意見。