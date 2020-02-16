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開學日備戰 柯文哲：將討論班級上課要不要戴口罩

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，由於下周二(25日)各級學校即將開學，儘管教育部宣布將分配645萬片口罩給學校，只要校內出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀師生，就可領取口罩，不過仍有不少家長擔心口罩不夠用。

對此，台北市柯文哲今下午受訪時表示，25日預計要開學，市府會在周三開會討論，因為開學當天，如果連幼稚園也一起算進去，北市約有28萬學生要上線。

柯文哲說，我們外科醫師是很習慣隨機應變，但是一般老百姓無法像我們這種方法，所以要想好方法，例如到底班級上課要不要戴口罩，「yes or no」，好問提，所以周三市府會自己開會，到底開學那天要做哪些應變措施。

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