警界儒將蔡俊章蝦畫馳名 80幅水墨畫新作展出

前警政署副署長蔡俊章從事警職逾40年，素有「警界儒將」之稱，退休後潛心作畫，蝦畫馳名海內外，且精研山水題材，獲多項國際大獎肯定，個人水墨畫展即日起在國父紀念館展出。

蔡俊章水墨畫展今天在國父紀念館文華軒舉行開幕式，活動將展出至3月1日止，現場展出蔡俊章近年約80幅新作，帶領參觀者一同感受其悠遊自在的遊歷創作。

出生於民國39年的蔡俊章，為台灣雲林縣人，曾任澎湖、南投、台南、高雄市警察局長和警政署副署長等職務，從警資歷43載，於104年退休、卸下警務工作，有「警界儒將」美稱，他自小習墨迄今約55年，在警察工作繁忙之餘仍不忘繪畫舒壓。

蔡俊章自警界退休5年期間，持續精研畫技、潛心畫作，暢遊人生讓畫域更廣，多次獲邀至海內外展出，並獲得國際大獎肯定。

蔡俊章的蝦畫極富盛名，他著重於蝦的外形和布局表現，從畫作中可見墨蝦悠遊成趣，畫風靈趣活現，栩栩如生的墨蝦彷彿躍然眼前，寥寥數筆在虛實間展現墨蝦的生命節奏，畫風堪稱一絕。

此外，對於各類山水生活題材和歷史建築畫作，蔡俊章也精研不已，畫風清新、自成一家。

蔡俊章退休後走訪國內外各地，體驗風土人情，諸多歷練讓畫風更為寬廣。

他表示，期許自己用心投入、用情灌溉，讓畫作中的情感就像江河裡沉穩流動和波濤起伏的水般，注入水墨創作與觀者分享，藉由這次展覽讓大家一同感受其遊歷創作。

蔡俊章曾受訪表示，自己是在就讀台中二中時受美術老師費熙的啟蒙，隨後又跟隨李轂摩學習，並於警職退休後不斷努力創作，迄今已有數百幅作品在海內外展出。