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防疫人員辛苦了！台中市民這舉動超級溫暖的

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局將陳先生贈送的水果，透過社會局分送給北台中家扶中心需要的家庭及兒童。圖／台中市衛生局提供

防疫期間，第一線防疫及醫療院所人員堅守崗位，全力投入防疫工作，勞心勞人，民眾都看在眼裡。台中市潭子區70多歲陳先生為幫防疫人員加油打氣，日前親自載著好幾箱水果到台中市衛生局，表示要慰勞、鼓勵辛苦的防疫人員。

陳先生表示，看到防疫人員日夜辛勞的精神十分感動，希望自己在需要的地方做有益社會及國家的小事，發揚公民的力量，並期盼台灣可以安定、健康、快樂。

衛生局長曾梓展說，第一線防疫人員從農曆春節開始，犧牲與家人團圓的時間，配合中央流行疫情指揮中心，全力防堵疫情擴散，非常感謝陳先生的加油打氣，他的鼓勵和肯定防疫人員都感受到了，會繼續努力保障每一位市民的健康。

衛生局表示，感謝市民的肯定，秉持公務機關廉潔文化，這份溫馨的禮物，除贈送給第一線防疫同仁外，也將透過社會局分送給北台中家扶中心需要的家庭及兒童。

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