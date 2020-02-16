書籍消毒防疫 新北圖書館還推「便利包」供盲借

新冠肺炎疫情持續，新北市立圖書館除了加強環境消毒，館內設有自助式書籍除菌機，只要把書放進去，一次可消毒3本書，連內頁都可以除菌。甚至還推出「閱讀便利包」，由館員將童書及主題圖書裝成一袋，供讀者「盲借」書本。

新北市立圖書館表示，配合武新冠炎防疫措施，目前已全面加強公共區域、電梯、廁所等環境的清潔消毒，民眾需量測額溫才能入館，櫃檯處並備有酒精與額溫槍，供手部消毒及體溫量測管制使用。

新北市立圖書館指出，館內的書籍除菌機，只要將書本置入機器內，約30秒鐘，翻頁殺菌、除塵一次到位，就能讓書本乾乾淨淨；且為了便利讀者，推出「閱讀便利包」，透過有趣的書本盲借的方式，直接幫讀者挑好整袋書，讓民眾可以快速借書，也可以透過充滿趣味和神秘感的方式，閱讀更多元的書籍。